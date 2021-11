Marcolin: “Il Napoli è avanti al Milan per lunghezza e forza della panchina”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, opinionista.

“Secondo me il Napoli ha qualcosa in più del Milan nella panchina. Questo duello a distanza stile anni ’90 è molto bello. Il Napoli ha grande cattiveria, atteggiamento, gruppo, compattezza. Gara sporca quella di ieri, tante partite sono state vinte tecnicamente ma ieri con l’orgoglio. Petagna o Mertens? Il mese clou è a gennaio con la Coppa d’Africa, Spalletti ha detto che quando arriveranno ci penseranno. Ieri è partito con Mertens per cercare palleggio per poi mettere palleggio. Molto dipende anche dagli avversari. Probabilmente se Petagna avesse giocato dall’inizio il Napoli non gli avrebbe fatto arrivare tanti palloni. E’ stata una mossa tattica e anche un po’ mentale.

Preoccupato per Napoli-Verona? Io ho fatto la telecronaca di Verona-Juventus, ho visto una squadra stile Juric: uomini a tutto campo, grande ritmo, Simeone e Caprari in grande fiducia. Bisogna capire quale scelta farà Spalletti, probabilmente l’unica scelta che potrà fare sarà Juan Jesus se Manolas sta fuori. Di Lorenzo centrale? Non andrei a toccare gli equilibri. Sarà una partita molto fisica, il Napoli deve recuperare le forze e dovrà giocare da Napoli. In casa gestirà ancora di più la palla. Zielinski? Ha avuto infortuni che hanno interrotto la forma fisica, quando sta bene da solo può vincere le partite. Lozano è un po’ in ritardo rispetto alla squadra, il fatto di entrare o non entrare lo sta pagando un po’ nella sua mente. Quando giochi meno vuoi cercare di dimostrare e questo porta a stafare”.