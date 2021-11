Legia in zona retrocessione, Gołębiewski: “Chiediamo supporto ai tifosi contro il Napoli”

È iniziata malissimo la stagione del Legia Varsavia, che dopo l’ennesima sconfitta in campionato è sempre più in zona retrocessione. Marek Gołębiewski, nuovo allenatore, ha parlato ai canali ufficiali del club polacco:

“Dobbiamo sistemare le cose perché nessuno lo farà per noi. Dobbiamo preparare al meglio la gara di giovedì, vorrei che la giocasse con l’idea di poter vincere. Siamo professionisti, i tifosi hanno il diritto di pretendere da noi un gioco migliore. Non ricordo che in campionato ci fosse una situazione del genere che il Legia sia in posizione retrocessione. Dobbiamo essere ottimisti, perché il pessimismo non riuscirebbe a farci uscire nemmeno dagli spogliatoi. Credo nei ragazzi. Chiedo supporto ai tifosi giovedì. Ricordo di aver incontrato il Leicester, l’atmosfera era fantastica qui”.