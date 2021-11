Il Roma – Spalletti: “Partita sporca? Io non la vedo così…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti, in seguito alla gara tra Salernitana e Napoli.

L’allenatore partenopeo ha ribadito l’importante della vittoria partenopea, sottolineando le qualità di gioco del gruppo squadra.

Queste le parole del tecnico toscano: “La squadra ha condotto bene la gara, c’è mancata solo qualità ed il gioco nello stretto su cui avevamo puntato avendo Mertens. Il gol lo abbiamo fatto in una situazione difficile, c’era stata anche la traversa. In superiorità numerica dovevamo avere la maturità di non far succedere l’episodio che li rimette in partita, e lì la gara diventa più sporca. Sono queste le gare che fanno pensare ad una squadra da scudetto. La crescita passa anche da certe gare, dal fatto di mettere cose differenti nella gara: qualche spallata, portar a casa le seconde palle. Ieri abbiamo dimostrato di esserci anche lì“.

Poi, parentesi sui cambi: “Questa rotazione va fatta per forza, altrimenti si accumulano tossine nei muscolo. Elmas dal punto di vista mio è un giocatore eccezionale, si allena sempre a duemila e quando gioca merita di rigiocare la volta dopo“.