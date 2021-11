Il Mattino – Zielinski: “Sono contento per il goal, siamo forti…”

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla partita disputata ieri tra Salernitana e Napoli, terminata 1 a 0 per gli azzurri di Luciano Spalletti.

Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni rilasciate durante il post-gara da Piotr Zielinski, l’uomo che con il suo goal al 61′, ha decretato la vittoria partenopea.

Queste le parole del centrocampista polacco: “L’astinenza da goal? No, non pesava, ma sono felice che è arrivato in questo momento: è il gol-vittoria nel derby, sono contento. Ma più che per il gol sono felice per la squadra che continua a vincere”.

Sul match dice: “Non è stato facile, ho sbagliato un gol quasi fatto ad inizio partita. Non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica, ma conta che abbiamo vinto e siamo contenti”.

Infine, parla della squadra: “Siamo consapevoli di essere forti, lo dicono i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada e

vincere più partite possibili. Speriamo che alla fine arrivi quello scudetto che tutti sognano”.