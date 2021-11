Il Mattino – “Anche senza Koulibaly, la difesa non subisce goal…”

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulla partita di ieri contro la Salernitana, vinta 1 a 0 con il goal di Piotr Zielinski al 61′.

Il quotidiano pone l’accento su Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, dopo l’espulsione per il fallo commesso su Simy, ha lasciato il campo, affidando la gestione della difesa ai suoi compagni Rrahmani, Di Lorenzo, Mario Rui e Juan Jesus.

Nonostante l’assenza del Comandante, la porta partenopea è rimasta imbattuta, garantendo ancora una volta alla squadra il primato in campionato come miglior assetto difensivo (solo 3 goal subiti).

Un segnale positivo, dunque, per Luciano Spalletti, il quale non dovrà preoccuparsi della futura assenza di Koulibaly in vista della Coppa D’Africa.