Il Giornale – Con questo Ibra il Milan mette ancora più paura al Napoli!

L’edizione odierna del quotidiano Il Giornale ha fatto il punto ancora una volta sulla sfida scudetto tra Napoli e Milan. Se è vero infatti che gli azzurri sono ammirabili per mole di gioco espressa e per solidità difensiva, solo tre goal subiti in 11 partite, dall’altro lato c’è un Milan che non scherza!

I rossoneri infatti adesso possono contare anche su un Ibrahimovic in perfetta forma. Nonostante riesca a giocare solo 60 minuti, lo svedese è il mattatore dei big match. Decide l’incontro all’Olimpico con una punizione da capogiro e guadagnandosi un rigore.

La squadra di Pioli è maturata parecchio ed adesso non si ferma d’avanti a nulla, indisponibilità dovute al Coronavirus e non adesso i rossoneri fanno sul serio. Hanno battuto già 4 delle 7 sorelle ed adesso si apprestano ad affrontare il derby con la consapevolezza di poter mantenere il primato.