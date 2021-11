GdS – Salernitana-Napoli: la prestazione di Fabbri tra espulsioni e fischi mancati!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione dell’arbitro in Salernitana-Napoli! Secondo la redazione del quotidiano, l’arbitro Fabbri merita un 5,5. Quasi nulla da dire con sulle due espulsioni. La prima non riesce a vederla e deve pensarci il VAR a fargli cambiare idea. Quella invece su Koulibaly è piuttosto dubbia ma sicuramente non inventata.

Non merita la sufficienza per la gestione della gara! Troppi fischi e cartellini mancati in una partita che, in un derby del genere, rischiava di incattivirsi parecchio.