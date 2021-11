GdS – Salernitana-Napoli, brillano Di Lorenzo e Ribery male Koulibaly e non solo: le pagelle del match

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha stilato le personali pagelle di Salernitana-Napoli! Ancora una volta c’è da registrare una grande prestazione di Giovanni DI Lorenzo, il terzino azzurro ha spinto con grande qualità per tutti i 90 minuti. Non solo perchè anche dal punto di vista difensivo non ha mai fatto troppo preoccupare i tifosi partenopei. Secondo la redazione è lui il migliore in campo con un bel 7! Anche i cambi, sia Petagna che Elmas meritano una menzione. Entrambi hanno cambiato l’andazzo della gara permettendo agli azzurri di collezionare la decima vittoria in undici partite. 6,5 per Petagna e 7 per Elmas che insieme hanno dimostrato di avere la mentalità da titolari che Spalletti chiede a chi subentra dalla panchina.

Il peggiore purtroppo è Kalidou Koulibaly! Il difensore senegalese macchia irreversibilmente il suo match con un espulsione che era assolutamente evitabile. Per lui 5 e palma di peggiore in campo secondo la Gazzetta. Spalletti chiamato a fare gli straordinari nella prossima di campionato contro il Verona dove ci saranno ben tre squalificati!