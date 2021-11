Gazzetta – Osimhen, niente Nazionale se non recupera per il Verona

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la squadra azzurra abbia intenzione di non far partire l’attaccante nigeriano per la convocazione in Nazionale, nel caso in cui non dovesse recuperare dall’infortunio.

Tutto dipenderà dalle sue condizioni in occasione della partita di domenica contro il Verona (ore 18:00). Se Osimhen non dovesse recuperare per il match, allora il Napoli potrebbe trattenerlo in Italia.

Difficile sarà, per il club partenopeo, convincere il giocatore a non partire. Il numero 9 azzurro è molto legato alla sua terra e rinunciare alla sua Nigeria non sarà impresa semplice.