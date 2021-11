Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato nel corso del podcast Here we go di alcuni movimenti di mercato in casa Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli sta seguendo da vicino Bremer. Non è una trattativa ancora partita, ma è un calciatore che il Napoli (e non solo) tiene d’occhio per il futuro. Sta studiando il suo profilo“.