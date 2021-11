Campionato drammatico per il Legia Varsavia, che è stato ancora sconfitto ed ora deve fare i conti in zona retrocessione, seppur con due partite in meno. Gli euroavversari del Napoli sono stati sconfitti per 0-2 dal Pogon Szczecin ed ora dovranno urgentemente trovare una soluzione alla loro situazione, che ora appare molto difficile e complicata da riparare. Gli azzurri in Polonia hanno l’obbligo di vincere per proseguire al meglio il percorso in Europa League.