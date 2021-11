CdS – “Nulla di grave per Insigne, riposo precauzionale per lui…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il capitano azzurro, rimasto in panchina contro la Salernitana per affaticamento muscolare, non abbia riscontrato alcun problema grave nella zona del gluteo.

Le due ecografie svolte all’attaccante partenopeo, infatti, hanno escluso un serio infortunio. La scelta di lasciarlo in panchina è stata precauzionale, per evitare che potessero incombere eventuali complicazioni.