Capello: “Il Napoli con Osimhen ha qualcosa in più. Arbitri? Dico questo”

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato ai microfoni RadioRai di alcuni temi, tra cui la situazione del Napoli e la questione legata agli arbitri.

“Il Napoli mi piace tanto, gioca un bel calcio e con Osimhen può vantare di qualcosa in più. Con la sua forza, determinazione e grinta dà quella potenza di fuoco che è mancata nelle scorse annate agli azzurri. È fondamentale”.

“Rigore Milan? Inutile parlarne, in Italia si arbitra così, ma il calcio è anche contatto. Bisogna valutare certe cose. Io metterei un ex giocatore vicino al Var per far comprendere ciò che succede in campo. Questa è sempre stata una mia battaglia”.

“Certi arbitri fischiano in un certo modo, senza interrompere il gioco per i falletti. Fermarsi per ogni contatto significa perdere del tempo, con questi arrivano le proteste. Tutto dipende dalla personalità dell’arbitro: i calciatori dopo un quarto d’ora comprendono quale sia il metro di giudizio e nel caso smettono di buttarsi per terra”.