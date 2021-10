SOCIAL – La reazione di Koulibaly alla vittoria dopo l’espulsione

Il Napoli vince contro la Salernitana per 1-0, grazie al gol di Zielinski, e si porta al primo posto in solitaria in attesa del risultato tra Roma e Milan. Tra le prime reazioni c’è quella di Kalidou Koulibaly che è stato espulso durante la partita. Il difensore senegalese ha postato una foto della partita e ha scritto: “Tre punti e ancora zero gol subiti. Derby vero. Abbiamo vinto e questo è l’importante. Avanti così!”. Reazione positiva del giocatore che sottolinea che la cosa più importante è la vittoria e i 3 punti. Di seguitoil post dal suo profilo Instagram: