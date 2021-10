Dopo un primo tempo condotto in maniera sufficiente, la squadra di Simone Inzaghi, grazie all’ex Lazio, Joaquin Correa, stende l’Udinese per 2-0. All’ora di gioco un’incursione di Correa spezza in due la difesa bianconera, al 68′ servito da Dumfries a rimorchio insacca per il 2-0 definitivo.