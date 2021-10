Salernitana-Napoli è una gara molto sentita e anche per questo le forze dell’ordine stanno attente a varie situazioni. Come riporta Il Mattino, infatti, tra Cava De’ Tirreni e l’Agro Nocerino-Sarnese si sono verificati degli acquisti ‘sospetti’ di alcuni biglietti per l’Arechi, perchè solitamente in quei luoghi si vendono pochi biglietti per le gare casalinghe dei granata.