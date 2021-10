Roma-Milan, le formazioni ufficiali

Chiude la domenica sportiva il big match della giornata tra Roma e Milan. I rossoneri sono alla ricerca dei 3 punti per agganciare gli azzurri, vittoriosi contro la Salernitana per 1-0, ma dall’altra parte trovano i giallorossi che non vogliono sfigurare. Queste le scelte di Mourinho e Pioli e quindi le formazioni ufficiali dello scontro diretto:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.