Il Milan vince all’Olimpico per 2-1 contro la Roma nell’undicesima giornata di Serie A. Apre le danze un glaciale Zlatan Ibrahimovic da punizione al minuto 25. Il raddoppio rossonero arriva dagli undici metri, rigore per il Milan e con freddezza ci va Kessie che non sbaglia. Arriva al 93′ il gol della bandiera dei giallorossi grazie alla rete di El Shaarawy. La squadra di Pioli conquista i 3 punti e aggancia il Napoli di Spalletti a quota 31.