Torna la rubrica di “Riflettori Puntati”, dedicata al focus sull’avversario di turno del Napoli; quest’oggi, gli azzurri dovranno affrontare un impegno tanto probante come il derby contro la Salernitana.

La Salernitana è una squadra che, dopo alcune difficoltà iniziali, sembra aver trovato un proprio equilibrio con un nuovo sistema, il 4-3-1-2, in cui la stella è senza alcun ombra di dubbio Frank Ribery.

Il campione francese è l’uomo copertina di questa squadra e sta dimostrando, a 38 anni suonati, di poter essere comunque non decisivo, ma vitale per una squadra come la Salernitana che, ad ogni azione offensiva, si appoggia a lui.

Da trequartista, infatti, Ribery è sempre al centro del gioco, ha la libertà di svariare per tutto il campo e soprattutto può mandare dei filtranti per le due punte, pronte a ricevere i suoi assist.

La squadra granata fa sicuramente fatica sotto l’aspetto difensivo, considerati i 6 goal presi in 2 partite, ma l’arrivo di Colantuono al posto di Castori sembra aver dato alla squadra più autostima e più possibilità di giocare all’attacco.

Oggi, la squadra granata, come ha annunciato il proprio tecnico, cercherà l’impresa e proverà a conquistare un ottimo risultato per la classifica, puntando tanto sia sull’aspetto ambientale sia sulla verve del suo unico campione, Ribery, l’uomo a cui tutta Salerno si aggrappa per raggiungere la salvezza.

Ma i difensori azzurri, in particolare KK, dovranno fare molta attenzione a uno tra Djuric e Simy, che giocheranno da arieti, e le loro lunghe leve potrebbero risultare fastidiosi soprattutto sui lanci dalle retrovie.