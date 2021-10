Victor Osimhen non dovrebbe stare fermo per molto tempo a causa dell’infortunio rimediato al polpaccio. Con certezza, però, si saprà solo dopo gli esami a cui si sottoporrà nella giornata di oggi. Se dovesse essere più grave del previsto e quindi saltare le prossime tre gare degli azzurri, il Napoli si opporrà alla sua convocazione con la Nigeria, come riporta La Gazzetta dello Sport. La società azzurra lo farebbe per evitare rischi di ricadute e per farlo recuperare il prima possibile.