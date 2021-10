Il Napoli si appresta a scendere in campo contro la Salernitana già orfano di Osimhen, oggi sostituito da Dries Mertens, ma le brutte notizie in casa Napoli non finiscono qui, infatti, Lorenzo Insigne non sarà del match. Nonostante il capitano azzurro fosse in panchina, Insigne ha accusato dei problemi gastrici nel corso dell’avvicinamento alla partita.