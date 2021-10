AS – La maglia speciale del Napoli per Maradona non è fake!

Durante la giornata di ieri è circolata su tutti i social una foto che ritraeva Hirving Lozano con un completino da gioco del Napoli, con l’immagine di Diego Armando Maradona sulla maglia. Come riporta AS la maglia è reale ed è stata realizzata dal Napoli in collaborazione con EA7 ed un artista napoletano: Giuseppe Klain. Questo è un progetto che il Napoli in gran segreto stava portando avanto ormai da mesi. La presentazione della maglia sarà il 28 novembre in occasione del match allo stadio Maradona Napoli-Lazio.