Carlo Alvino, giornalista sportivo, si è sfogato via Twitter del diverso giudizio arbitrario e del Var su alcuni episodi simili. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Ancora una volta la mancanza di uniformità di giudizio rischia di avvelenare il clima anche in un campionato senza i “soliti noti” Dumfries-Alex Sandro rigore sì e Kjaer-Pellegrini rigore no. A distanza di una settimana due episodi simili due valutazioni opposte. Così non va!”. Ecco il tweet ufficiale dal profilo di Alvino:

