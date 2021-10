TuttoSport – Salernitana-Napoli: rischio problemi di ordine pubblico!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Salernitana e Napoli e ai possibili problemi di ordine pubblico: “Il Napoli di Spalletti, a sua volta mai vittorioso da allenatore all’Arechi, arriverà a Salerno forte del primato in classifica trovando un tutto esaurito più che probabile sugli spalti dove la vendita libera ai residenti della sola provincia di Salerno avrà come effetto una promiscuità di tifo e fedi calcistiche. Forze dell’ordine allertate e pronte a svolgere una attività di prevenzione. La chiusura ai tifosi del Napoli non residenti a Salerno del settore ospiti non pare aver risolto i problemi sul fronte ordine pubblico”.