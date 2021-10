Statua Maradona, l’amico rivela i dettagli di quando sarà esposta: “Sarà visibile prima di ogni partita!”

Stefano Ceci, amico e socio di Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni del quotidiano La Repubblica per rivelare a tifosi azzurri un importante aggiornamento riguardante la statua del Pibe de Oro che regalerà alla città e allo Stadio Maradona, svelando dove verrà posizionata e quando:

“La statua sarà in bronzo dorato, sarà naturale e fatta a misura di Diego, alta 1.67 come il mio fraterno compagno ritratto ai tempi del mondiale messicano. La mano sinistra e il piede sinistro sono stati riprodotti in 3D usando il calco che io stesso avevo fatto a Diego, fui io stessi a prendere le impronte, io e lui sapevamo che un giorno il suo piede sinistro sarebbe stato venerato… La data? Sarà esposta allo Stadio Maradona il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio. L’idea è quella di metterla a centrocampo, poi sarà posizionata negli spogliatoi, nel punto dove gli arbitri incontrano i giocatori, così potrà essere vista in tivù prima di ogni partita e sopra ci sarà scritto «Anch’io sono napoletano». Pago tutto io, anche se costerà circa 80mila euro sono davvero sono onorato di farlo“.