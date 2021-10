SOCIAL – Kit speciale per Maradona, su Twitter cominciano a circolare le prime indiscrezioni: la foto

L’autorevole canale social in termini di indiscrezioni sulle divise da gioco degli azzurri “A tutela della Maglia del Napoli” ha poco fa retwittato una foto di quella che sarebbe una presunta maglia speciale in onore di Diego Armando Maradona, ritratta in una foto fatta circolare proprio oggi, nel giorni di quello che sarebbe stato il suo 61esimo compleanno e indossata da El Chucky Lozano.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, che se confermate potrebbero significare la diffusione da parte del club azzurro di un “Kit Maradona” per celebrare El Pibe De Oro a pochi mesi dalla sua triste scomparsa. In attesa che queste vengano confermate o smentite, vi lasciamo ‘ammirare’ la foto della maglia celebrativa circolata sui social: