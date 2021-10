Salernitana, il pericolo per il Napoli si chiama Djuric: nessuno come lui in Serie A nei contrasti aerei

Il pericolo per Koulibaly e compagni, in vista del match con la Salernitana, si chiama Milan Djuric: 199 centimetri che in area di rigore si sentono eccome. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dei punti di forza del club Granata, che domani sfiderà il Napoli nel match delle 18.

Il calciatore bosniaco è il terminale offensivo di Colantuono, nessun giocatore in questa Serie A ha vinto più contrasti aerei: 49, almeno 10 più di chiunque altro, numeri impressionanti per il centravanti della squadra campana, che aggrappa le proprie speranze di salvezza proprio su Ribery e sul suo terminale offensivo:

“Salta, contrasta, fa salire la squadra e sa tenere la palla: gli manca solo qualche gol in più. Fin qui ne ha realizzato uno, pesantissimo, contro il Genoa; contro l’Empoli ha solo sfiorato quello del possibile 3-4. Milan Djuric è l’avversario giusto per provare a creare qualche problema a Koulibaly”, si legge sul quotidiano che chiude con i dubbi di Colantuono sulla formazione: “Il bosniaco dovrebbe essere confermato nell’undici titolare, anche se Simy scalpita”.