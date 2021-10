Salernitana, il ds Fabiani: “Derby Campano motivo d’orgoglio, domani gara imprevedibile!”

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani è intervenuto poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Derby Campano che andrà in scena domani contro il Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il calcio è fatto anche di sfottò, ci dispiace molto che i tifosi del Napoli non potranno esserci. Vorremmo che la partita di domani sia uno stop per il calcio, sappiamo che sarà dura affrontare il Napoli perché abbiamo anche diversi assenti.

Campionato? Avremmo potuto avere qualche punto in più… Il derby col Napoli è un orgoglio per tutto il sud, giocheremo a viso aperto perché tatticamente a Colantuono non piace fare di certo catenaccio. Il bello del calcio è proprio che è imprevedibile, quindi sarà una gara tutta da vivere…”.