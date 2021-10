Napoli Primavera, i convocati contro l’Empoli

In Napoli Primavera, sorpresa di questo inizio di stagione del campionato di Primavera 1 con 12 punti in 6 partite, ritorna in campo domani mattina. La squadra di Frustalupi affronterà l’Empoli allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino alle ore 11. Un vero e proprio scontro diretto, visti i soli tre punti che separano le due compagini. Gli azzurrini, però, in caso di vittoria salirebbero al secondo posto in graduatoria. Intanto in giornata sono arrivati i convocati di mister Frustalupi:

Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, De Marco, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Saco, Spavone, Toure.