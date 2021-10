Gazzetta – L’arbitro di Napoli-Bologna fermato dopo la partita: il motivo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’arbitro Serre alla partita di l’altro ieri tra Napoli e Bologna: “Il primo rigore con Medel che sale col braccio altissimo è netto, sebbene Serra l’abbia decretato solo dopo l’on field review; ma il secondo fa parte della casistica che proprio i vertici arbitrali hanno definito da “derubricare”, perché il colpo di Mbaye su Osimhen esiste ma è lieve, non travolgente. Morale: Serra l’ha decretato ma doveva farne a meno. Curiosità in chiusura: l‘arbitro che ha fischiato più rigori è Serra (4 in 3 gare: fermato per il prossimo turno proprio dopo la direzione controversa in Napoli-Bologna di giovedì sera), poi Doveri (3 in 3 gare) e a seguire (sempre con 3) Rapuano, Sozza, Pairetto, Marini e Fourneau”.