DAZN – Inizia la ‘fase due’: presto trasmissione in Full HD e nuovi investimenti, i dettagli

Continua il processo di crescita di DAZN, dopo le polemiche nei primi mesi del servizio in streaming che hanno contraddistinto le prime fasi del campionato. Il colosso britannico ha intenzione di perfezionare la qualità dell’immagine e, come riporta Calcio & Finanza, il principale rivale di Sky è pronto a lanciare il proprio servizio in Full HD per l’attessisimo miglioramento della risoluzione.

La data della novità è stata annunciata da Veronica Diquattro, amministratore delegato per la vecchia branch italiana e ora anche Chief revenue officer per l’Europa. Di seguito quanto raccontato dal quotidiano La Stampa: “Dal 20 novembre avremo il Full HD, con particolare attenzione per le smart tv, i grandi schermi dove c’è più bisogno di alzare la qualità. Servono tempo e investimenti non solo per i nostri clienti, ma a disposizione di tutto il Paese. Abbiamo distribuito sul territorio italiano circa 42 Dazn Edge, le cache che gestiscono il traffico di Dazn, per un investimento di 3 milioni a stagione. Poi ci sono le sinergie con i nostri partner per i servizi global Cdn, i rapporti con le telco e con Tim per l’implementazione del multicast. In totale abbiamo investito circa 10 milioni in infrastrutture messe a disposizione di tutto il Paese, non solo per noi”.