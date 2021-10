L’orologio segna 00:00, 30 ottobre, un giorno mai normale per ogni tifoso del Napoli. Oggi, si celebra per la prima volta il compleanno di Diego Armando Maradona senza il suo sorriso e senza la sua spregiudicatezza. Il suo compleanno è sempre stato considerato come quello di un fratello, di un padre, di un caro amico; oggi, 30 ottobre 2021 sarà il compleanno di un idolo sì, del Dio del Calcio, del Dio di Napoli.