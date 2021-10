Nel giorno in cui ricorrono i 61 anni dalla nascita di Diego Armando Maradona, anche la stella brasiliana Pelè ha rilasciato sui propri canali social un messaggio per il Pibe de Oro: “Dio gli ha dato il genio. Il mondo gli ha dato il suo amore. Oggi è il compleanno di Diego. Per sempre, in questo giorno, chiunque ami il calcio ricorderà cosa faceva con la palla. Quanto a me, personalmente, ho la possibilità di ricordare con affetto la bellissima amicizia che abbiamo avuto. Questi ricordi sono un vero regalo”.