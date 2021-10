E’ ufficiale, il classe 1984, Federico Higuain, fratello del più noto Gonzalo, dopo circa 400 presenze, 170 gol segnati ed un’intera carriera in America, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di farla finita con il calcio giocato, in attesa della decisione del fratello, ex calciatore di Napoli e Juventus, ora all’Inter Miami, anch’egli dubbioso sul proprio futuro professionale.