Trasnfermarkt.it – Napoli terza rosa per valore del campionato: Juve al comando!

Si è appena conclusa la decima giornata di campionato e la classifica recita le seguenti prime sette posizioni in questo modo: 1) Napoli 2) Milan 3) Inter 4) Roma 5) Atalanta 6) Lazio 7) Juventus.

Guardando però i valori delle rose delle suddette squadre, vediamo che la classifica viene sovvertita in modo netto:

1) Juventus con valore rosa da 602,90 milioni di euro

2) Inter di Simone Inzaghi da 525, 90 milioni di euro

3) A chiudere il podio c’è proprio il Napoli di Luciano Spalletti: il valore rosa degli azzurri ammonta a 518,55 milioni di euro, in netta crescita rispetto all’ultimo bilancio che non toccava ancora quota 500!

4) Da primo in classifica a pari merito con gli azzurri, in questa speciale classifica il Milan di Pioli occupa la quarta posizione: 476,70 milioni di euro è il valore dell’intera rosa rossonera!

5) Al quinto posto c’è la Roma di José Mourinho, con 429, 85 mln. Guadagna una posizione nella classifica attuale dopo dieci giornate, occupando il quarto posto

6) Al sesto posto c’è l’Atalanta di Gasperini con un valore rosa stimato intorno ai 415, 35 milioni di euro, in costante crescita in questi anni dove i bergamaschi occupano quasi stabilmente un posto in Champions

7) A chiudere la classifica c’è la Lazio, con un divario di oltre 100 milioni dall’Atalanta: infatti i biancocelesti hanno un valore di 311, 30 milioni di euro, complice anche l’elevata età media nei biancocelesti, con vari ultratrentenni al cospetto di Maurizio Sarri!

Grandissimo lavoro di mister Luciano Spalletti, che è riuscito a valorizzare una squadra potenzialmente terza portandola al vertice della classifica, sfruttando le potenzialità di ogni calciatore a dispozione!