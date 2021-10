Serie A, il confronto con la decima giornata di un anno fa: il Napoli vola

Sono trascorse già 10 giornate dall’inizio del campionato di Serie A. Attualmente la classifica sta delineando una lotta al vertice tra Milan e Napoli, appaiate al primo posto con 28 punti, seguite dall’Inter a 21. Più sotto vi è il gruppetto formato da Atalanta, Lazio, Roma, Juventus e Fiorentina. Confrontando con la classifica dell’anno scorso emergono subito dati da stropicciarsi gli occhi. Si vede subito che il Napoli ha 7 punti in più dell’anno scorso. Poco più sotto vi sono Fiorentina con 6 punti in più, Torino con 5 in più, Atalanta con 3 punti in più e poi il Milan con solo 2 punti in più raccolti. Quello che desta più scalpore sono i due punti in meno della Juventus, con gli uomini di Allegri che dovranno invertire la rotta se vorranno recuperare punti in chiave scudetto.