Sono tre gli squalificati dopo l’infrasettimanale, non ci saranno nelle partite del weekend per l’11a giornata di Serie A: due sono stati espulsi, uno invece era in diffida ed è stato ammonito. Hanno ricevuto il rosso Samuele Ricci dell’Empoli ed Ethan Ampadu del Venezia: non ci saranno rispettivamente contro Sassuolo e Genoa. Il terzo squalificato è José Luis Palomino dell’Atalanta, che era in diffida ed è stato ammonito: salterà la Lazio.