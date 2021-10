Salernitana-Napoli i precedenti: Napoli che storicamente ha faticato non poco a Salerno

Domenica si disputerà il derby campano tra Salernitana e Napoli. I precedenti sono a favore dei granata ma gli uomini di Spalletti vorranno portare in parità il numero di vittorie sul campo della Salernitana. Le partite disputate a Salerno sono 12 e il bilancio è 3 successi dei granata, 2 vittorie dei partenopei e ben 7 pareggi. La prima volta di Salernitana-Napoli risale alla stagione 1945/46, terminata 1-1 in Divisione Nazionale; altro pari nel 1947/48 terminata 3-3; Nel 1948/49 in Serie B vi fu ancora un pareggio 1-1 il risultato così come nella stagione successiva.

Salernitana e Napoli si riaffrontarono poi nella stagione 1982/83 con la vittoria del Napoli, idem nel match di coppa nazionale del 1985/86.

Si scontreranno ben due volte nella stagione 1999/2000 in Serie B terminò 1-1 ma in Coppa Italia per la prima volta fu la Salernitana a vincere; replicò la vittoria nel 2001/02 per 3-1. Le ultime due volte che Salernitana e Napoli si sono affrontate a Salerno risalgono ad un match di Coppa Italia e uno di campionato in Serie B nel 2003/04, entrambe le partite terminate per 0-0