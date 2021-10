A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Delio Rossi, allenatore.

“Napoli-Bologna? La grandezza delle big è questa, rendono partite difficili le rendono facili, la Juventus non è stato in grado di fare questo contro il Sassuolo. Squadra più consapevole e serena? Devo dire che il Napoli era già forte, in questo organico ci sono tanti giocatori giovani e c’è questo nuovo acquisto a metà campo che è il giocatore che dà la chance di esprimersi meglio a Fabian Ruiz, perché ha qualità, quantità e fisicità. Spalletti ha dato dei particolari che sfuggono magari a tutti. Osimhen non viene quasi mai incontro, gli ha dato poche linee guida ma quelle giuste. Le anomalie del Napoli non sono di quest’anno ma degli altri anni.

Questo Napoli si può avvicinare alla mia Salernitana? L’accostamento fa piacere ma non ci sta, parliamo di periodi e giocatori diversi. Questa squadra è più forte, la mia forse era più sbarazzina. Osimhen e la reazione sul rigore? Di solito la squadra sa chi lo batte, se non ci sono cambiamenti è giusto che lo tiri chi è stato delegato. Gli attaccanti hanno un po’ di egoismo, lui ha subito il fallo e voleva battere.Il Milan sta vincendo e mancano tanti giocatori importanti. Il Napoli è più solido, se mi dovessi sbilanciare gli azzurri hanno qualcosa in più”.