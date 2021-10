C’è grande attesa a Salerno per il derby tra Salernitana e Napoli che si giocherà domenica alle 18: le due squadre sono molto rivali e la sfida è molto sentita in città, tanto che si sta andando verso il tutto esaurito all’Arechi.

La squadra di Colantuono è reduce da un’insperata vittoria in quel di Venezia e avrà la spinta del proprio pubblico all’Arechi: solto e soltanto del proprio pubblico, in quanto la trasferta è stata vietata a tutti i residenti nelle altre province campane, ad eccezione di Salerno.

Ma l’allerta delle forze dell’ordine resta non alta, ma altissima, in quanto circa 3000 biglietti sono in mano a persone che fanno parte di club Napoli nel Salernitano, dunque a dei tifosi del Napoli, provenienti in gran parte dal territorio di Nocera Inferiore e ciò potrebbe causare problemi di ordine pubblico.

Per ovviare a quest’imprevisto, le porte dell’Arechi saranno aperte dalle ore 15 e le strade intorno allo stadio saranno chiuse sino alle 22.

Fonte: Repubblica.