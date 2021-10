Repice: “Napoli, rullino di marcia da scudetto, ma non escluderei una squadra dalla lotta al vertice”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Francesco Repice, che ha parlato dell’inizio di campionato del Napoli. Ecco quanto detto:

“I numeri del Napoli di questo avvio di stagione sono da scudetto, c’è poco da dire. La partita di ieri è stata una formalità, annientando subito le certezze del Bologna. Il pallone circolava con grande facilità nella metà campo avversaria, si vede benissimo che gli azzurri hanno la consapevolezza di essere più forti dell’avversario. Il Napoli per me se la può giocare fino alla fine con le milanesi, ma non escluderei la Juventus, che non do mai per spacciata, in quanto se parte rischia di non fermarsi più”.