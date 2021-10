Radio 24 – Zazzaroni parla dei tifosi del Napoli: “Poco entusiasmo della gente, non è questa la Napoli che conosco”

A Radio 24 il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli e sul poco entusiasmo dei tifosi napoletani, ancora spaventati dai sogni svaniti per poco di qualche anno fa. Ecco le dichiarazioni di Zazzaroni:

“Ha un grande gioco ma non so spiegarmi il poco entusiasmo, molti napoletani sono ancora preoccupati della Juve o godono dei suoi insuccessi, penso si orienteranno presto sui successi della loro squadra che sta giocando benissimo. C’è consapevolezza che questa squadra sia forte, ma mi aspettavo un entusiasmo superiore, non è la Napoli che conosco io. Vero è che negli ultimi anni ha avuto botte pesanti, illusioni svanite e poi il rapporto difficile tra tifoseria e presidente”.