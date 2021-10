L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, parla del capitano azzurro Lorenzo Insigne, che con la doppietta su rigore di ieri sera contro il Bologna si avvicina ai grandi goleador azzurri, uno su tutti il più grande ovvero Diego Armando Maradona. Insigne, come in passato successo già ad Hamsik e Mertens, è ad un passo dal traguardo: già un gol contro la Salernitana potrebbe bastare, per superare l’idolo dei napoletani.