Mandarini: “Solo gli stupidi non cambiano idea su Fabian Ruiz”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Fabio Mandarini che ha espresso un parere su Fabian Ruiz. Ecco quanto detto:

“Non critico Fabian Ruiz, perchè altrimenti sarei un folle. Ha grande qualità e talento, in questo momento è il più grande tiratore da fuori in tutta Europa. Grande merito va dato a Spalletti che gli ha cambiato mentalità. Non era soddisfatto delle sue prestazioni fino alla partita con il Genoa, ma vedendolo adesso sembra che abbia cambiato marcia. Anche la presenza vicino di Anguissa lo sta aiutando, dandogli più serenità”.