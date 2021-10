L’Argentina ricorda Maradona. L’iniziativa dell’Afa per il giorno del suo compleanno

L’Afa, ovvero la federazione calcistica argentina, ha deciso di ricordare Diego Armando Maradona. Il 30 ottobre cadrà la ricorrenza del compleanno del fuoriclasse. A quasi un anno dalla sua morte, è stata presa una decisione per commemorarlo, pubblicata attraverso il proprio sito ufficiale:

“L’associazione calcistica argentina renderà un sentito omaggio a Diego Maradona in questo fine settimana del 30 ottobre in commemorazione del 61° anniversario della sua nascita. L’azione, da svolgersi su tutti i campi del Calcio Argentino, consisterà nell’entrata in campo dei giocatori con una maglietta con il suo volto, i capitani delle squadre indosseranno al braccio una fascia celeste e bianca con la iconica sagoma di Maradona”.