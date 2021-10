Il Roma – Napoli, “turnover” rimandato alla Salernitana. Intanto Zielinski promette di tornare

Il Roma parla delle scelte di formazione di Luciano Spalletti per la gara vinta con il Bologna e anche in vista della sfida contro la Salernitana.

Infatti, pare che il “turnover” (che però sappiamo non essere la parola più adatta) sia stato rimandato proprio alla sfida dell’Arechi in programma domenica. Il quotidiano analizza proprio il momento in casa Napoli: “Bisogna valutare le tre gare settimanali: giocando domenica e giovedì, il giovedì puoi usare anche gli stessi, mentre da giovedì alla domenica poi il ragionamento è diverso. Analizzando le parole di Spalletti alla vigilia di Napoli-Bologna si poteva intuire ciò che poi è stato confermato dai fatti: poco turnover per la sfida del Maradona e probabilmente rotazioni più massicce nel derby di domenica prossima contro la Salernitana”.

Proprio in vista della Salernitana, ecco i cambi che Spalletti potrebbe effettuare dal primo minuto: “Qualche modifica in più all’ undici è prevista. Tornerà quasi certamente Politano sulla destra, anche perché Lozano non sta incidendo come la scorsa stagione per il momento. Potrebbe rivedersi Demme in mezzo al campo, pronto a dare un turno di riposo più a Fabian che ad Anguissa, visto che lo spagnolo è rimasto per tutta la durata del match in campo contro il Bologna. E quella con la Salernitana potrebbe essere la partita giusta per rivedere dall’ inizio anche Meret, in ballottaggio con Ospina dopo due titolarità di fila di quest’ ultimo. Da valutare invece Insigne, sicuramente rinfrancato per la doppietta: un po’ di riposo potrebbe starci, ma Spalletti può davvero fare a meno del suo capitano in un match così?”

Infine, il commento su un Zielinski ancora opaco ma che promette di tornare presto: “Chi sicuramente sarà in campo è Zielinski. Autore di un avvio di stagione così così, negli ultimi impegni il centrocampista polacco è stato tra i peggiori in campo, non è mai riuscito ad incidere e ora va a caccia del riscatto. «E’ vero che non sto vivendo un periodo facile ma presto tornerò a giocare ai miei livelli. Le condizioni migliorano giorno dopo giorno, pertanto sono tranquillo e sereno» ha dichiarato il polacco”.