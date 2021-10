Il Roma – Insigne è tornato “magnifico” anche dagli undici metri

Il Roma parla del match andato in scena ieri tra Napoli e Bologna, che ha visto gli azzurri imporsi per 3-0 con due rigori realizzati da Lorenzo Insigne.

Proprio su quest’ultimo si incentra una riflessione del quotidiano: “Tutti in piedi per questo Napoli. E per Lorenzo Insigne. È tornato Magnifico anche dagli undici metri il capitano azzurro. Contro il Bologna non ha sbagliato il numero 24 partenopeo. Quando l’ arbitro Serra ha fischiato il primo calcio di rigore non si è scomposto più di tanto. Ha posizionato il pallone sul dischetto e mentre i felsinei protestavano con l’ arbitro per cercare di distrarlo è rimasto freddo e ha piazzato il pallone alla destra di Skorupski senza esitare”.

Poi, il punto anche sulla liberazione che hanno rappresentato i gol di ieri per il capitano: “Poi è andato ad esultare con il suo pubblico per liberarsi da un peso non indifferente. Stessa cosa ha fatto anche nella ripresa calciando alla stessa maniera e chiudendo praticamente i conti. Lorenzinho ha messo i sigilli su una partita che era stata sbloccata dalla perla di sinistro di Fabian”.

Infine, i complimenti al Napoli, una squadra che va con il “pilota automatico”: “Si è divertito molto Luciano Spalletti nella postazione sopra la tribuna stampa. Quando Fabian ha segnato il bellissimo gol di sinistro ha abbracciato il collaboratore al suo fianco. Sperava che la sua assenza non fosse deleteria per il Napoli. E così è stato. Ma dall’ alto si è reso conto che gli azzurri vanno con il pilota automatico. Il Bologna era partito anche bene rimanendo stretto e cercando con il possesso palla di bloccare il Napoli nella sua area. Per un quarto d’ ora i felsinei hanno creato qualche problema di troppo. Ma poi i padroni di casa hanno preso le misure e dopo il gol del vantaggio di Fabian la storia della partita è cambiata. Insigne e compagni sono saliti in cattedra e non c’ è stata più storia“.