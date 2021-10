Ieri anche l’arbitro di Napoli-Bologna ha avuto il suo bel da fare: infatti, agli azzurri sono stati concessi due rigori, uno nel primo e uno nel secondo tempo.

La Gazzetta analizza l’operato dell’arbitro Serra, oggi in edicola, riconoscendo un andamento della gara abbastanza insufficiente: infatti, per la Rosea il primo rigore è sacrosanto, in quanto Medel alza troppo il braccio e prende la palla.

L’arbitro inizialmente dà fallo in attacco, per poi essere richiamato al Var e concedere il rigore. Invece, il secondo rigore non c’era, in quanto il contatto Mbaye-Osimhen è troppo leggero e l’indirizzo dato dal designatore è quello di non dare rigore su contatti troppo leggeri.

Per il resto, l’arbitraggio è condotto bene e ci sono anche pochi falli da sanzionare.