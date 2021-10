Fiorentina, il NY Times assicura: “Vlahovic andrà via a gennaio, la situazione”

Arrivano importanti aggiornamenti sul caso Vlahovic-Fiorentina, infatti Tariq Panja, uno dei giornalisti più importanti e affidabili negli Stati Uniti e reporter del New York Times, parla del caso e di una possibile cessione a gennaio. Evidentemente ci sarà un nesso, vista la proprietà viola americana:

“La Fiorentina è praticamente certa che Dusan non cambierà idea e non firmerà un nuovo contratto a 18 mesi dalla scadenza. Per questo, ha contattato e sondato alcuni top club europei per cedere Vlahovic già a gennaio. Questo è il piano, il prezzo è intorno ai 70 milioni di euro. Il problema per la Fiorentina è che il mercato è ancora debole…”.