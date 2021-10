Del Genio: “Fabian Ruiz migliore in campo, bene anche Insigne, Osimhen e i due terzini”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo del Genio, che ha rilasciato dichiarazioni in merito alla partita di ieri contro il Bologna. Ecco quanto detto:

“Per me il migliore in campo è stato Fabian Ruiz, che si becca un bel 7,5. Bene anche i due terzini Di Lorenzo e Mario Rui, che si meritano un bel 7. Stesso discorso vale per Insigne ed Osimhen, che sono stati determinanti per il risultato finale. Anche Rramhani non mi è dispiaciuto, anche se non è stato molto sollecitato dagli attaccanti del Bologna. Gli unici che non mi hanno convinto a pieno sono stati Lozano ed Elmas, che sicuramente potevano fare di più”.